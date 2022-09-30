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AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NE? | Ayın Düşüşü filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Roland Emmerich üstlendiği 2022 yapımı Ayın Düşüşü filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Ayın Düşüşü filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 16:01
AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NE? | Ayın Düşüşü filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Ayın Düşüşü filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2022 yapımı aksiyon filmi Ayın Düşüşü detayları haberimizde...

AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar.

AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Halle Berry - Jo Fowler
  • Patrick Wilson - Brian Harper
  • John Bradley - KC Houseman
  • Michael Peña - Tom Lopez
  • Charlie Plummer - Sonny Harper
  • Kelly Yu - Michelle
  • Donald Sutherland - Holdenfield
  • Eme Ikwuakor - Doug Davidson
  • Carolina Bartczak - Brenda Lopez
  • Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair
  • Stephen Bogaert - Albert Hutchings
  • Azriel Dalman - Sonny Child

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