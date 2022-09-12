Haberler Magazin MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendiği 2017 yapımı Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:29
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı aksiyon filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş detayları haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Andy Serkis
  • Woody Harrelson
  • Steve Zahn
  • Amiah Miller
  • Terry Notary
  • Gabriel Chavarria
  • Skye Notary
  • Judy Greer
  • Toby Kebbell
  • Phoenix Notary
  • Karin Konoval
  • Ty Olsson
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