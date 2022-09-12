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DERİN SULAR (DEEP WATER) FİLMİNİN KONUSU NE? 📺 | Derin Sular filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

William Eubank'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Kristen Stewart, Jessica Henwick ve Mamoudou Athie'nin paylaştığı Derin Sular filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından filmseverler tarafından merak ediliyor. Peki Derin Sular (Deep Water) filminin konusu ne? Derin Sular filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Cevaplar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:43
DERİN SULAR (DEEP WATER) FİLMİNİN KONUSU NE? 📺 | Derin Sular filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

William Eubank tarafından yönetilen, Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan Amerikan bilimkurgu aksiyon korku filmi Derin Sular, sinemaseverlerden tam puan almasının ardından televizyon ekranlarında da gösterime girdi. Bunun üzerine filmseverler, arama motorlarında Derin Sular (Deep Water) filminin konusu ne? Derin Sular filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

DERİN SULAR (DEEP WATER) FİLMİNİN KONUSU NE?

Derin Sular, mutsuz bir evliliğe sahip bir çiftin hayatına odaklanıyor. Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çifttir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarındaki sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

DERİN SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Kristen Stewart
  • T.J. Miller
  • Jessica Henwick
  • Vincent Cassel
  • John Gallagher Jr.
  • Mamoudou Athie
  • Gunner Wright

DERİN SULAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Derin Sular, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ocak 2020'de ve İngiltere sinemalarında 7 Şubat 2020'de vizyona girdi.

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