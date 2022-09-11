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YÜCE THOR (ALMIGHTY THOR) FİLMİNİN KONUSU NE? 📺 | Yüce Thor filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Eric Forsberg kaleme aldığı ve başrollerini Cody Deal ve Patricia Velasquez'in paylaştığı Yüce Thor, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıkça araştırılan Yüce Thor filminin konusu ne? Yüce Thor filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:00
YÜCE THOR (ALMIGHTY THOR) FİLMİNİN KONUSU NE? 📺 | Yüce Thor filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Christopher Olen Ray tarafından yönetilen bir süper kahraman filmi olan Yüce Thor, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Marvel Studios filmi Thor'un vizyona girmesiyle aynı zamana denk getirilen alaycı film Yüce Thor hakkında, arama motorlarında sıklıkla bakılan Yüce Thor filminin konusu ne? Yüce Thor filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YÜCE THOR (ALMIGHTY THOR) FİLMİNİN KONUSU NE?

Aldatma tanrısı Loki, Yenilmezlik Çekici'ni çalmak için Valhalla şehrini sildiğinde, yalnızca genç kahraman Thor şehirleri kötülükten kurtarabilir. Thor'un babası ve ağabeyi, çekici Loki'den almak için beyhude bir girişimde öldürüldüğünde, Jarnsaxa adında bir naif ve deneyimsiz bir savaşçı Thor'u Loki ile savaşması için eğitmeye çalışır. Bu onları eğitim kamplarından kısa bir arayışa, bir kılıç ve kalkan toplamak için Envanter Ağacına ve ardından Loki'nin küçük bir silahla bir yok etme işlemi yaparak, reddeden sakinleri köleler olarak hizmet etmeleri için hipnotize etmeye çalıştığı küçük bir şehre götürür. Thor mağlup edilmek üzereyken, şehri kurtarmak ve Hammer Of Invincibility'yi Loki'den kesin olarak geri almak için kendi kaderini oluşturmalıdır.

YÜCE THOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Cody Deal
  • Richard Grieco
  • Patricia Velásquez
  • Kevin Nash
  • Jess Allen
  • Chris Ivan Ceviç
  • Rodney Wilson
  • Kristen Kerr
  • Charlie Glackin
  • Nicole Fox
  • Leslea Fisher
  • Lauren Halperin
  • William Webb
  • Jason Medbury

YÜCE THOR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

7 Mayıs 2011'de vizyona giren film Birleşik Krallık (İngiltere) yapımıdır.

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