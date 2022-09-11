Haberler Magazin MasterChef'te kim elendi? 11 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef'te kim elendi? 11 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te bir yarışmacı daha elendi. Yarışmacılar yeni bölümde hünerlerini sergileyerek yarışmaya devam etmek için mücadele etti. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef'te bu hafta kim elendi? 11 Eylül Pazar MasterChef'e kim veda etti?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 01:30
MasterChef'te kim elendi? 11 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

11 EYLÜL MASTERCHEF'E VEDA EDEN KİM OLDU?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay kozlarını paylaştı. 6 isim arasından Dilan, MasterChef 2022'ye veda eden isim oldu.

DİĞER
Igor Tudor Fransa’yı salladı! Galatasaray’da da yapmıştı, Marsilya’da tarihe geçti…
Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! 5 kişi yaralandı
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'da devre arasında hedef sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YÜCE THOR (ALMIGHTY THOR) FİLMİNİN KONUSU NE? 📺 | Yüce Thor filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı?
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Tünel filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 01:15
İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! 01:09
Monaco evinde Lyon'a şans tanımadı! Monaco evinde Lyon'a şans tanımadı! 23:58
Olaylı maçta Juventus puanı 90+3'te kurtardı! Olaylı maçta Juventus puanı 90+3'te kurtardı! 23:52
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 23:24
“Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu” “Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu” 23:23
Daha Eski
Orkun Kökçü attı Feyenoord kazandı Orkun Kökçü attı Feyenoord kazandı 23:11
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:33
Dursun Özbek: Daha iyi olacağız! Dursun Özbek: Daha iyi olacağız! 22:32
Buruk: Maçın bütününe hakimdik Buruk: Maçın bütününe hakimdik 22:28
Kerem'den eleştirilere cevap! Kerem'den eleştirilere cevap! 22:20
Enes şov yaptı Getafe kazandı Enes şov yaptı Getafe kazandı 22:15