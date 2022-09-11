MasterChef'te kim elendi? 11 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

11 EYLÜL MASTERCHEF'E VEDA EDEN KİM OLDU?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay kozlarını paylaştı. 6 isim arasından Dilan, MasterChef 2022'ye veda eden isim oldu.