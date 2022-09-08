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MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi kim oldu? MasterChef'te neler yaşandı? 8 Eylül MasterChef Malatya dış oyununu kim kazandı!

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 8 Eylül Perşembe günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu. Malatya'da çekilen bölümde yapılan yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmacı dokunulmazlığı kazandı?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'e dokunulmazlığı kazanan yaışmacı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 01:00
MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi kim oldu? MasterChef'te neler yaşandı? 8 Eylül MasterChef Malatya dış oyununu kim kazandı!

MasterChef 2022 yarışmasının 3. takım oyunu gerçekleşti. Malatya'da yapılan bu bölümde yarışmacılar doknulmazlık için düello şeklinde yemeklerini yaparak yarıştılar. Peki günün kazanan takımı hangi takım oldu. Hangi takım 3. takım oyununu kazandı?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

TV 8'de MasterChef rüzgarı sürüyor. Mavi ve kırmızı takım arasında yapılan kıyasıya mücadeleyi mavi takım kazandı. Malatya'da gerçekleşen ikinci dış oyunda takımlar şu menüyü çıkardı:

Malhuta çorbası
Etli kıllor
Kiraz yaprağından sarma köfte
Yarmacalı saçaklı bulgur pilavı
Kayısı tatlısı
Acılı ayran

Özel konukların değerlendirmesi ile kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık için düelloya çıktı. İlk üçe Metin, Burak, Büşra kaldı. Bu üç isim arasından Metin dokunulmazlığın sahibi oldu.

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