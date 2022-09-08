MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi kim oldu? MasterChef'te neler yaşandı? 8 Eylül MasterChef Malatya dış oyununu kim kazandı!

MasterChef 2022 yarışmasının 3. takım oyunu gerçekleşti. Malatya'da yapılan bu bölümde yarışmacılar doknulmazlık için düello şeklinde yemeklerini yaparak yarıştılar. Peki günün kazanan takımı hangi takım oldu. Hangi takım 3. takım oyununu kazandı?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

TV 8'de MasterChef rüzgarı sürüyor. Mavi ve kırmızı takım arasında yapılan kıyasıya mücadeleyi mavi takım kazandı. Malatya'da gerçekleşen ikinci dış oyunda takımlar şu menüyü çıkardı:

Malhuta çorbası

Etli kıllor

Kiraz yaprağından sarma köfte

Yarmacalı saçaklı bulgur pilavı

Kayısı tatlısı

Acılı ayran

Özel konukların değerlendirmesi ile kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık için düelloya çıktı. İlk üçe Metin, Burak, Büşra kaldı. Bu üç isim arasından Metin dokunulmazlığın sahibi oldu.