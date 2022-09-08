JIU JUTSU FİLMİNİN KONUSU NE? | Jiu Jutsu filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

JIU JUTSU FİLMİNİN KONUSU NE? | Gösterime girmesinin ardından sinemaseverlerden tam puan alan ve televizyon ekranlarında da yayınlanmaya başlayan Jui Jutsu, seyirciler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Dimitri Logothetis'in üstlendiği film hakkında araştırılan Jiu Jutsu filminin konusu ne? Jiu Jutsu filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabı haberimizde...

JIU JUTSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Her altı yılda bir, eski bir jiu-jitsu savaşçıları, kısır bir uzaylı istilacı ırkıyla savaşmak için güçlerini birleştirir. Ancak ünlü bir savaş kahramanı yenilgiye uğradığında gezegenin ve insanlığın kaderi tehlikededir.

JIU JUTSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alain Moussi

Nicolas Cage

Raymond Pinharry

JIU JUTSU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jiu Jutsu filmi 2020 yılında vizyona girdi.