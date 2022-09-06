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MasterChef'te hangi takım kazandı 6 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, MasterChef eleme adayları...

MasterChef 2022 yarışmasında haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. Bu hafta yarışmacılar ilk düello şeklinde düzenlenen mücadelesine çıktı. Konsepti tavuk olan dokunulmazlık yarışında her bir yarışmacı farklı tavuk yemeklerini en iyi şekilde yapmaya gayret etti. Peki, 6 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 01:07
MasterChef'te hangi takım kazandı 6 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, MasterChef eleme adayları...

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında ilk takım oyunları gerçekleşti. Bu hafta takım oyuncuları düello şeklinde yemeklerini yaparak yarıştılar. Haftanın konsepti tavuk olan dokunulmazlık yarışması nefesleri kesti. Peki haftanın kazananları kim oldu. Hangi takım ilk oyunu kazandı...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yarışması tüm heyecanıyla sürüyor. Haftanın ilk takım oyunu büyük heyecana sahne olurken Oyun, düello şekilden düzenlendi. Zorlu yarışmayı kazanan mavi takım oldu. kırmızı takım mağlubiyetin ardından kendi arasında bireysel dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. İşte, MasterChef'te eleme adayları...

Yeni haftanın ilk kaybedeni kırmızı takım olurken Yarışmacılar, dokunulmaz olmak ve eleme adayı seçilmemek için Somer Şef'in tabağı olan perdeli pilavı yaptı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Serpilay dokunulmazlığı kazanan isim oldu.


6 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Serpilay ilk eleme adayını Vural olarak belirledi. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Burak Revanbahş oldu.

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