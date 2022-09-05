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MasterChef'te takımlar belli oldu? 5 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kazanan isim belli oldu

MasterChef'te kaptanlık yarışında kıyasıya bir mücadele oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, mavi takımın kaptanı belli oldu ve kırmızı takımın kaptanını belirledi. İşte 5 Eylül MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 02:00
MasterChef'te takımlar belli oldu? 5 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kazanan isim belli oldu

Masterchef'in 5 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık yarışı yaşandı.

MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu geceye damga vurdu.

Mavi takımdan en iyi ıslak hamburgeri yaparak ikinci etaba geçen Kaan ve Vural kıyasıya bir mücadeleye girişti. Şefler iki yarışmacıdan da ikinci etapta sufle yapmalarını istedi. Yarışmanın sonunda en iyi sufleyi yapan isim Kaan oldu. Kaan mavi takımın kaptanı seçildi. Kırmızı takımın kaptanı ise Melih oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım

Kaan (Takım kaptanı)

Kıvanç

Çağatay

Tayfun

Görkem

Barış

Gamze

Ayaz

Fatma Nur

Kırmızı takım

Melih (Takım kaptanı)

Serpilay

Vural

Dilan

Burak Revanbahş

Yağız

Metin

Büşra

Burak Kaya

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