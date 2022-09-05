MasterChef'te takımlar belli oldu? 5 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kazanan isim belli oldu

Masterchef'in 5 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık yarışı yaşandı.
MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu geceye damga vurdu.
Mavi takımdan en iyi ıslak hamburgeri yaparak ikinci etaba geçen Kaan ve Vural kıyasıya bir mücadeleye girişti. Şefler iki yarışmacıdan da ikinci etapta sufle yapmalarını istedi. Yarışmanın sonunda en iyi sufleyi yapan isim Kaan oldu. Kaan mavi takımın kaptanı seçildi. Kırmızı takımın kaptanı ise Melih oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım
Kaan (Takım kaptanı)
Çağatay
Tayfun
Görkem
Barış
Ayaz
Kırmızı takım
Melih (Takım kaptanı)
Vural
Burak Revanbahş
Metin
Büşra
Burak Kaya