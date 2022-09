DİPTEN GELEN (THE REQUIN) FİLMİNİN KONUSU NE? | Dipten Gelen (The Requin) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Dipten Gelen (The Requin) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Dipten Gelen (The Requin) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2022 yapımı aksiyon filmi Dipten Gelen (The Requin) detayları haberimizde...

DİPTEN GELEN (THE REQUIN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jaelyn ve Kyle, romantik bir kaçamak için Vietnam'da uzak bir sahilde bir villaya gelir. Ancak onların gelmesinden bir süre sonra şiddetli bir fırtına başlar. Fırtına kısa sürede villayı yerle bir eder ve genç çift denize sürüklenir. Kendilerini denizde mahsur bulan çifti başka bir tehlike daha beklemektedir; köpek balıkları. Yaralı olan Kyle, çaresizce durumu seyrederken Jaelyn hayatta kalmak için tek başına savaşmak zorunda kalır.