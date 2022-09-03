Haberler Magazin MasterChef'te ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu? İşte 3 Eylül MasterChef'te ana kadroya giren isim

MasterChef'te ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu? İşte 3 Eylül MasterChef'te ana kadroya giren isim

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 3 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ana kadroya dahil olan yedek yarışmacı seçildi. Yedek yarışmacılar kuru dolma lezzetiyle kıyasıya rekabet etti. Yarışmanın sonucunda "Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef ana kadroya giren yarışmacının ismi ve detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 02:00
MasterChef'te ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu? İşte 3 Eylül MasterChef'te ana kadroya giren isim

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 3 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ana kadroya dahil olan yedek yarışmacı seçildi. Yedek yarışmacılar kuru dolma lezzetiyle kıyasıya rekabet etti. Yarışmanın sonucunda "Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef ana kadroya giren yarışmacının ismi ve detaylar...

MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesi kazanan isim Vural oldu.

MASTERCHEF VURAL BURNAZ KİMDİR?
Vural Burnaz 27 yaşında. Yarışmaya Sakarya'dan katılıyor. Profesyonel olarak 8 yıldır aşçılık yapıyor. Bir oğlu var. MasterChef'te ilk yemeğinde karides tartar ile yarıştı. Şeflerden iki evet alarak ilk turu geçmişti.

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