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UÇUŞ PLANI (FLIGHT PLAN) FİLMİNİN KONUSU NE? | Uçuş Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Peter A. Dowling ve Billy Ray tarafından kaleme alınıp Robert Schwentke tarafından yönetilen dram-gerilim filmi Uçuş Planı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sinemaseverlerden tam not alan Uçuş Planı hakkında araştırılan Uçuş Planı filminin konusu ne? Uçuş Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 16:00
UÇUŞ PLANI (FLIGHT PLAN) FİLMİNİN KONUSU NE? | Uçuş Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Başrolde Jodie Foster'in yer aldığı Uçuş Planı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki Uçuş Planı filminin konusu ne? Uçuş Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte tüm merak edilenler...

UÇUŞ PLANI (FLIGHT PLAN) FİLMİNİN KONUSU NE?

Kyle Pratt' adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin'de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York'a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?

UÇUŞ PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Jodie Foster - Kyle Pratt
  • Peter Sarsgaard - Carson
  • Sean Bean - Captain Rich
  • Kate Beahan - Stephanie
  • Michael Irby - Obaid
  • Assaf Cohen - Ahmed
  • Erika Christensen - Fiona
  • Shane Edelman - Mr. Loud
  • Mary Gallagher - Mrs. Loud
  • Haley Ramm - Brittany Loud
  • Forrest Landis - Rhett Loud
  • Jana Kolesarova - Claudia
  • Brent Sexton - Elias
  • Marlene Lawston - Julia
  • Judith Scott - Estella
  • John Benjamin Hickey - David
  • Matthew Bomer - Eric
  • Gavin Grazer - FBI Ajanı
  • Christopher Gartin - Mike
  • Bess Wohl - Katerina
  • Kirk B.R. Woller - Grunick
  • Stephanie Faracy - Anna
  • Christian Berkel - Morg Amiri
  • Cooper Thornton - West
  • Klaus Schindler - Metal Detektörü Görevlisi (Silinen sahne)
  • Amanda Brooks - Irene
  • Jesse Burch - 19. Sıradaki bay yolcu.
  • Greta Scacchi - Terapist
  • Dirk Vahle - Helikopter Pilotu

UÇUŞ PLANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film ABD'de 23 Eylül 2005'te gösterime girerken, Türkiye sinemalarında 11 Kasım 2005 tarihinde gösterime girdi.

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