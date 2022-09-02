MasterChef MasterClass kazananı kim oldu? 3 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları

MasterChef TV8 ekranlarında merakla izlenmeye devam ediyor Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında haftanın MasterClass'ı gerçekleşti. MasterChef adayları bu hafta, Danilo Zanna'nın restoranında en iyi pizza yapımı için kıyasıya mücadele etti.

MASTERCHEF 2 EYLÜL MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

TV8'de MasterClass yarışması düzenlendi. Yarışmacılar Danilo Zanna'nın restoranında pizzaların yapımına tanık oldu. En iyi pizzaları yapan adaylar arasından; Görkem, Yağız, Onur, Melih, Burak Kaya, Metin, Kaan, Çağatay, Gamze ve Ayaz üst tura yükseldi.

MASTECHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Onur, Burak, Fatma Nur, Ayaz, Görkem ve Metin.