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MasterChef MasterClass kazananı kim oldu? 3 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları

MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın MasterClass'ı Şef Danilo Zanna'nın sahibi olduğu restoranında yapıldı. Yarışmacılar Zanna'dan İtalyan usulü pizza tarifi öğrendi. Jüri karşısında en iyi pizzayı yapmaya çalışan yarışmacılar arasından 10 kişi ikinci tura çıktı. Peki, 2 Eylül MasterClass kazananı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 02:00
MasterChef MasterClass kazananı kim oldu? 3 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları

MasterChef TV8 ekranlarında merakla izlenmeye devam ediyor Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında haftanın MasterClass'ı gerçekleşti. MasterChef adayları bu hafta, Danilo Zanna'nın restoranında en iyi pizza yapımı için kıyasıya mücadele etti.

MASTERCHEF 2 EYLÜL MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?
TV8'de MasterClass yarışması düzenlendi. Yarışmacılar Danilo Zanna'nın restoranında pizzaların yapımına tanık oldu. En iyi pizzaları yapan adaylar arasından; Görkem, Yağız, Onur, Melih, Burak Kaya, Metin, Kaan, Çağatay, Gamze ve Ayaz üst tura yükseldi.

MASTECHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Onur, Burak, Fatma Nur, Ayaz, Görkem ve Metin.

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