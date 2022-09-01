Haberler Magazin MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 1 Eylül'de neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 1 Eylül'de neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasında haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. Büyük bir rekabet içinde geçen oyun sonrası haftanın dördüncü eleme adayı, daha sonra yapılan oylamada ise beşinci eleme adayı belirlendi. İşte eleme adayları ve 1 Eylül MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 01:16
MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 1 Eylül'de neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te iki takım arasında kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, haftanın üçüncü takım oyunu mücadelesini kazanan takım ve eleme potasına giden isimler belli oldu.

İşte 1 Eylül MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN İSİMLER KİMLER?
MasterChef'te kıyasıya geçen takım oyununu Kırmızı takım kazandı. Yarışmacılardan İzmir yöresel yemekleri yapmaları istendi. Özel konukların değerlendirmeleri sonucunda Kırmızı takım yarışmadan 18-17 galip ayrılarak akşamın kazananı oldu.

Mavi takım içerisinde yapılan oylamalar sonucunda 2 isim eleme potasına seçildi.

Takım oyununu kaybeden mavi takımda Melih dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi Melih eleme adayı olarak Görkem'in adını söyledi. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Mavi takımın kaptanı Metin oldu.

DİĞER
Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı
Son dakika: Galatasaray'da flaş ayrılık! Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedildi
Sevilla'nın Nelsson ısrarı! Bir teklif daha
Cimbom'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
DOLITTLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım! Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım! 01:40
Justin Kluivert Valencia'da Justin Kluivert Valencia'da 01:11
Choupo Moting sürprizi! F.Bahçe'ye önerildi Choupo Moting sürprizi! F.Bahçe'ye önerildi 01:09
Amine Harit'in yeni durağı belli oldu Amine Harit'in yeni durağı belli oldu 01:05
Cimbom'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Cimbom'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 00:11
Swiatek ve Alcaraz ABD Açık'ta 3. tura çıktı Swiatek ve Alcaraz ABD Açık'ta 3. tura çıktı 00:05
Daha Eski
Sevilla'nın Nelsson ısrarı! Bir teklif daha Sevilla'nın Nelsson ısrarı! Bir teklif daha 00:03
Manchester United Sancho ile güldü! Manchester United Sancho ile güldü! 00:01
Merih'li Atalanta evinde galip! Merih'li Atalanta evinde galip! 23:56
Serdar Saatçı'dan veda paylaşımı Serdar Saatçı'dan veda paylaşımı 23:17
TFF Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı! TFF Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı! 23:01
PFDK kararları açıklandı! İşte Valencia'nın cezası... PFDK kararları açıklandı! İşte Valencia'nın cezası... 22:49