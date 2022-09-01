MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 1 Eylül'de neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te iki takım arasında kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, haftanın üçüncü takım oyunu mücadelesini kazanan takım ve eleme potasına giden isimler belli oldu.

İşte 1 Eylül MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN İSİMLER KİMLER?

MasterChef'te kıyasıya geçen takım oyununu Kırmızı takım kazandı. Yarışmacılardan İzmir yöresel yemekleri yapmaları istendi. Özel konukların değerlendirmeleri sonucunda Kırmızı takım yarışmadan 18-17 galip ayrılarak akşamın kazananı oldu.

Mavi takım içerisinde yapılan oylamalar sonucunda 2 isim eleme potasına seçildi.

Takım oyununu kaybeden mavi takımda Melih dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi Melih eleme adayı olarak Görkem'in adını söyledi. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Mavi takımın kaptanı Metin oldu.