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JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NE? | John Wick 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Chad Stahelski üstlendiği 2019 yapımı John Wick 3 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; John Wick 3 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 23:30
JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NE? | John Wick 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

John Wick 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, John Wick 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı aksiyon filmi John Wick 3 detayları haberimizde...

JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı aksiyon serisinin üçüncü filmi olan John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ikinci filmin sonu itibarıyla ölüsüne $14 milyon değer biçilen ve The High Table üyesi birini öldürdüğü için gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken New York'tan çıkmaya çalışmasını konu ediniyor.

JOHN WICK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Keanu Reeves
  • Halle Berry
  • Mark Dacascos
  • Laurence Fishburne
  • Ian McShane
  • Asia Kate Dillon
  • Anjelica Huston
  • Lance Reddick
  • Jason Mantzoukas
  • Yayan Ruhian
  • Boban Marjanovic
  • Said Taghmaoui
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