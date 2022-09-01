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DOLITTLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dolittle filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Stephen Gaghan üstlendiği 2020 yapımı Dolittle filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, komedi sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Dolittle filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 23:30
DOLITTLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dolittle filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Dolittle filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Dolittle filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Dolittle detayları haberimizde...

DOLITTLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dr. John Dolittle, İngiltere'nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle'a bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.

DOLITTLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Robert Downey Jr.
  • Tom Holland
  • Selena Gomez
  • Emma Thompson
  • Octavia Spencer
  • Rami Malek
  • Kumail Nanjiani
  • Ralph Fiennes
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