MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 31 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te iki takım arasında kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım ve eleme potasına giden isimler belli oldu.

İşte 31 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN İSİMLER KİMLER?

MasterChef'te kıyasıya geçen takım oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım haftanın ikinci takım oyununu kaybetti. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Kıvanç oldu.

Mavi takım içerisinde yapılan oylamalar sonucunda 2 isim eleme potasına seçildi.

Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç eleme adayı olarak Fatma Nur'un adını söyledi. Takım oylaması sonrası bir eleme adayı daha belli oldu. Diğer isim Ayaz olarak açıklandı.

Onur ve Burak ise haftanın diğer eleme adayları olarak belirlenmişti.