Haberler Magazin MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 31 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 31 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasında haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük bir rekabet içinde geçen oyun sonrası haftanın üçüncü eleme adayı, daha sonra yapılan oylamada ise dördüncü eleme adayı belirlendi. İşte eleme adayları ve 31 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 07:30
MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 31 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te iki takım arasında kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım ve eleme potasına giden isimler belli oldu.

İşte 31 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN İSİMLER KİMLER?
MasterChef'te kıyasıya geçen takım oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım haftanın ikinci takım oyununu kaybetti. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Kıvanç oldu.

Mavi takım içerisinde yapılan oylamalar sonucunda 2 isim eleme potasına seçildi.

Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç eleme adayı olarak Fatma Nur'un adını söyledi. Takım oylaması sonrası bir eleme adayı daha belli oldu. Diğer isim Ayaz olarak açıklandı.

Onur ve Burak ise haftanın diğer eleme adayları olarak belirlenmişti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız için girişimler başladı…
Vaniköy'deki yalıda hareketli anlar! Derin Mermerci ihbar etti polisler kıskıvrak yakaladı
Fırtına'dan Maxi Gomez bombası!
Kaan Ayhan ısrarı! Beşiktaş'tan bir teklif daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF İZLE | TV8 CANLI YAYIN
MasterChef'te neler yaşandı?
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğuzhan Özyakup Antalyaspor'da! Oğuzhan Özyakup Antalyaspor'da! 06:26
Maxi Gomez Trabzonspor'da Maxi Gomez Trabzonspor'da 01:14
Yusuf Yazıcı ve Masouras yolda Yusuf Yazıcı ve Masouras yolda 01:13
Doğan’dan müjde Doğan’dan müjde 01:12
Ajax'ın yıldızı Cimbom'a Ajax'ın yıldızı Cimbom'a 00:36
Lecce'den Napoli'ye çelme! Lecce'den Napoli'ye çelme! 00:29
Daha Eski
Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! 00:29
Lecce'den Napoli'ye çelme! Lecce'den Napoli'ye çelme! 00:29
Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! 00:25
Münih'ten 5 gollü galibiyet! Münih'ten 5 gollü galibiyet! 00:24
Münih'ten 5 gollü galibiyet! Münih'ten 5 gollü galibiyet! 00:24
Marsilya tek golle güldü! Marsilya tek golle güldü! 00:20