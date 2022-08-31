MASTERCHEF İZLE | TV8 CANLI YAYIN: MasterChef yeni bölüm izle HD - MASTERCHEF 2022 SON BÖLÜM 👩‍🍳👨‍🍳

MasterChef 2022 yeni bölümünü internet üzerinden canlı izlemek isteyenler, TV8 canlı yayın linkini araştırmaya başladı. Birbirinden renkli anların yaşandığı MasterChef 2022 yeni bölümünde neler olduğunu merak eden izleyiciler için TV canlı yayın HD izleme linki ve detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 İZLE

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MASTERCHEF 2022 JÜRİLERİ KİMLER?

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1 Ocak 1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundadır ve 90 kilo ağırlığındadır. Henüz 12 yaşında mutfak ile tanışmıştır. İnsan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. Ünlü gurme dergisinde Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlanmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Kadiköy'de çocukluğu ve gençliği geçmiştir. Üniversite'de Turizm ve Otelcilik okumuştur. Annesinin restoranında aşçılığını geliştirmiştir. ABD ve İngiltere'de de kısa süreli olarak bulunan Somer Şef, Avustralya'daki restoranlar grubunda 17 restoranın yöneticiliğini yapmıştır.

DANILO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982 yılında İtalya Toskana'da dünyaya gelmiştir. Ailesinde birçok şef bulunan Danilo Zanna çocukluktan beri zamanının büyük çoğunluğunu mutfakta geçirmektedi. Gastronomi okumuştur. Aileden gelen aşçılık bilgisini aldığı eğitim ve çok ünlü İtalyan şeflerle çalışarak pekiştiren Zanna, zamanla İtalyan mutfağında oldukça uzmanlaşan bir şef haline gelmiştir.