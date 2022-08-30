Haberler Magazin MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 30 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 30 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te iki takım arasında kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, haftanın ilk dokunulmazlı mücadelesini kazanan takım ve eleme potasına giden isimler belli oldu. İşte 30 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 07:30
MasterChef'te eleme potasına hangi isimler gitti? MasterChef'te 30 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te iki takım arasında kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, haftanın ilk dokunulmazlı mücadelesini kazanan takım ve eleme potasına giden isimler belli oldu. İşte 30 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN İSİMLER KİMLER?

Kıyasıya geçen yarışmada Mavi Takım kaybetti.

Mavi takım içerisinde yapılan oylamalar sonucunda 2 isim eleme potasına seçildi.

MasterChef Türkiye'de Onur ve Burak eleme potasına gitti.

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