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MasterChef'te 29 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te eleme adayları için kıyasıya bir yarış oldu. MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrıldı ve kendi takımlarını oluşturdu. İşte MasterChef Türkiye 29 Ağustos bölümünde yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:01
MasterChef'te 29 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

TV8 ekranlarının uzun soluklu programlarından MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vurdu. MasterChef'te seçilen takım kaptanları kendi stratejilerini oluşturarak kadroları kurdu. Peki, 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef Türkiye'de son bölümde yaşanan gelişmeler...

MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmesi sonucu Metin ve Melih tavuk pilav etabından en yüksek puanı alarak mavi takım kaptanlığı için mücadele etti. Jüri üyeleri poşe yumurta yapması istenen yarılmacılardan 8 yumurtayı da istenilen seviyede yaparak mavi takım kaptanlığını alan yarışmacı Metin oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen Metin kırmızı takım kaptanını Kıvanç olarak belirledi.

Mavi takım kaptanı olarak seçilen Metin aynı zamanda dokulmazlığı da kazandı.

MAVİ TAKIM

Metin (Takım Kaptanı)

Melih

Büşra

Yağız

Onur

Görkem

Serpilay

Dilan

Burak

KIRMIZI TAKIM

Kıvanç (Takım Kaptanı)

Çağatay

Gamze

Tayfun

Barış

Ayaz

Kaan

Fatma Nur

Burak Kaya

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