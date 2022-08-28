Haberler Magazin Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ne zaman çekildi?

Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Josh Sternfeld'in yaptığı ve başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı Kuşatma: Nişancının Gözü filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından sıklıkla araştırılıyor. Sinemaseverler tarafından merak edilen Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Islah Adası filmi ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını haberimzide derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:01
Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ne zaman çekildi?

Gerilim ve aksiyon türündeki Kuşatma: Nişancının Gözü filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından araştırılmaya başlandı. Seyircilerinin konusunu, oyuncularını ve yapım yılını merak ettikleri Kuşatma: Nişancının Gözü filmi hakkında detayları haberimizde derledik...

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ (FORTRESS: SNIPER'S EYE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ OYUNCULARI KİM?

  • Jesse Metcalfe
  • Bruce Willis
  • Chad Michael Murray
  • Kelly Greyson

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gerilim ve aksiyon filmi olan Kuşatma: Nişancının Gözü 2022 yapımıdır ve ABD'de çekilmiştir.-

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