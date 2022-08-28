Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ne zaman çekildi?

Gerilim ve aksiyon türündeki Kuşatma: Nişancının Gözü filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından araştırılmaya başlandı. Seyircilerinin konusunu, oyuncularını ve yapım yılını merak ettikleri Kuşatma: Nişancının Gözü filmi hakkında detayları haberimizde derledik...

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ (FORTRESS: SNIPER'S EYE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ OYUNCULARI KİM?

Jesse Metcalfe

Bruce Willis

Chad Michael Murray

Kelly Greyson

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gerilim ve aksiyon filmi olan Kuşatma: Nişancının Gözü 2022 yapımıdır ve ABD'de çekilmiştir.-