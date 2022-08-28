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ISLAH ADASI (Billionaire Ransom) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Islah Adası filmi ne zaman çekildi?

Jim Gillespie'nin yönettiği ve zengin ailelerin çocuklarını terbiye etmek üzerine kurulan Islah Adası, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak ediliyor. Televizyon ekranlarında da gösterilen film hakkında araştırılan Islah Adası (Billionaire Ransom) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Islah Adası filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:01
ISLAH ADASI (Billionaire Ransom) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Islah Adası filmi ne zaman çekildi?

Bir grup zengin ailenin eğitilmesi için çocuklarını gönderdikleri kap adasında yaşananları anlatan Islah Adası, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Senaryosunu Alexander Ignon'un yazdığı ve Jim Gillespie'nin yönettiği Islah Adası filmi hakkında detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ISLAH ADASI (BILLIONARE RANSOM) FİLMİNİN KONUSU NEDİR,?

Islah Adası'nda bir grup zengin ailenin çocukları, yaşam koşullarını değiştirmek üzere aileleri tarafından ıssız bir adaya eğitime gönderiilir. Kampta disiplinli bir hayat için eğitim alan gençlerin hayatı adaya gelen davetsiz misafirleri ile kabusa döner. Grup, adaya fidye için plan yapan bir grup paralı askerin girmesiyle kendilerini bir yaşam savaşı içinde bulur.

ISLAH ADASI OYUNCULARI KİM?

  • Jeremy Sumpter
  • Phoebe Tonkin
  • Ed Westwick

ISLAH ADASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yapımı aksiyon filmi olan Islah Adası ABD yapımıdır.

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