Haberler Magazin MasterChef'te yedeklerden ana kadroya hangi isim dahil oldu? 27 Ağustos MasterChef'te yedeklerden ana kadroya hangi isim katıldı?

MasterChef'te yedeklerden ana kadroya hangi isim dahil oldu? 27 Ağustos MasterChef'te yedeklerden ana kadroya hangi isim katıldı?

MasterChef'te ana kadro için kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, yarışmacılar yedek kadrodaki isimler arasında kıran kırana mücadele verdi. İşte 27 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 19:32
MasterChef'te yedeklerden ana kadroya hangi isim dahil oldu? 27 Ağustos MasterChef'te yedeklerden ana kadroya hangi isim katıldı?

MasterChef'te ana kadro için kıyasıya bir yarış oldu. Yarışmacılar yedeklerden ana kadroya dahil olmak için kıyasıya mücadele etti.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Yaptığı yemek ve sunumuyla 3 şefin beğenisinii kazanan yedek kadrodaki yarışmacı Görkem oldu. Görkem ana kadroya dahil edildi.

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

26 Ağustos'ta Master Class oyunu geceye damga vurmuştu. Danilo, Somer ve Mehmet şef; tavuk, balık ve pastacılık konusunda önemli bilgiler vermişti.

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay olmuştu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gamze

Şeyma

Kaan

Fatma nur

Dilan

Büşra

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