MasterChef yarışmasını hangi takım kazandı? 26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te, Master Class oyunu geceye damga vurdu. Yarışmacılar ilk Master Class oyunu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef ilk MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te, Master Class oyunu geceye damga vurdu. Danilo, Somer ve Mehmet şef; tavuk, balık ve pastacılık konusunda önemli bilgiler verdi.

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gamze

Şeyma

Kaan

Fatma nur

Dilan

Büşra