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MasterChef yarışmasını hangi takım kazandı? 26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürdürülüyor. Son olarak 26 Ağustos'ta yayınlanan bölümde takım oyununun galibi merak edildi. İşte MasterChef Türkiye'de 26 Ağustos MasterClass'ı kazanan isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:31
MasterChef yarışmasını hangi takım kazandı? 26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te, Master Class oyunu geceye damga vurdu. Yarışmacılar ilk Master Class oyunu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef ilk MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te, Master Class oyunu geceye damga vurdu. Danilo, Somer ve Mehmet şef; tavuk, balık ve pastacılık konusunda önemli bilgiler verdi.

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gamze

Şeyma

Kaan

Fatma nur

Dilan

Büşra

DİĞER
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