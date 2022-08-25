Haberler Magazin İNTİKAM PLANI (POUND OF FLESH) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

İNTİKAM PLANI (POUND OF FLESH) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Ernie Barbarash'inin yönetmen koltuğuna oturduğu İntikam Planı filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen İntikam Planı filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2015 yapımı sinema filmi İntikam Planı'na dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:31
İNTİKAM PLANI (POUND OF FLESH) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Planı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Joshua Todd James'in kaleme aldığı İntikam Planı filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

İNTİKAM PLANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hasta olan yeğenine böbreğini bağışlamak üzere Çin'de bulunan Deacon (Jean-Claude Van Damme) ameliyattan önceki gün çok sarhoş olur ve sabah uyandığında böbreğinin organ mafyası tarafından çalındığını farkeder.

Hem yeğeni, hem de kan kaybetmekte olan kendisi için zaman daralırken Deacon, böbreğini çalanları bulmak için amansız bir takibe girişir.

İNTİKAM PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jean-Claude Van Damme
  • John Ralston
  • Aki Aleong
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