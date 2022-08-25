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ESRA EROL YENİ SEZON NE ZAMAN? - Esra Erol 2022 yeni sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?

Gündüz kuşağı kadın programları arasında en sevilenlerden bir tanesi olan ve 2015 yılından beri yayın hayatını sürdüren Esra Erol'da, yeni sezonu ve yepyeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2022 yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Esra Erol yeni sezon ne zaman? Esra Erol 2022 yeni sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? sorularını haberimizde cevapladık.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:30
ESRA EROL YENİ SEZON NE ZAMAN? - Esra Erol 2022 yeni sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından olan ve sempatik sunucu Esra Erol'un sunumu ile herkesi ekran başına kilitleyen Esra Erol'da, yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu bölümleriyle 2015 yılından beri ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da hakkında arama motorlarında araştırılan Esra Erol yeni sezon ne zaman? Esra Erol 2022 yeni sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? sorularının cevaplarını sizler için derledik. İşte detaylar...

ESRA EROL PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2015 yılından itiraren izleyicilerle buluşan Esra Erol, 24 Haziranda sezon arası vermişti. Esra Erol'un sunduğu program için yeni sezon tarihi ise belli oldu ve programın ekranlara döneceği güne dair detaylar gündem oldu. Esra Erol'da programının 29 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esra Erol 29 Ağustos Pazartesi tarihinde başlayacak yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 16.20'de atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

ESRA EROL KİMDİR?

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da doğan Esra Erol'un annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi ise göçmendir. Polis babasının 5 kız çocuğundan ortancası olan Erol'un kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir.

Kız lisesi çini seramik mezunu olan Esra Erol, açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü aldı. Ali Özbir ile evli ve 2 çocuk annesi olan Erol'un kariyeri ise şöyle:

  • 2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu)
  • 2005–2007: Turkuaz (Kanal D)
  • 2007–2008: Dest-i İzdivaç (Flash TV)
  • 2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)
  • 2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)
  • 2013–2015: Esra Erol'la (FOX)
  • 2015–günümüz: Esra Erol'da (atv)

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