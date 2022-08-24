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4N1K FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 4N1K filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

4N1K yerli yapım Türk sinema filmi, televizyon ekranlarındaki yerini almasının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yönetmenliğini

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30
4N1K FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 4N1K filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Büşra Yılmaz'ın 4N1K isimli kitabından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun'un oturduğu romantik komedi filmi, televizyon ekranlarında yayımlanmasının ardından sinemaseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Konusu, oyuncuları ve yapım yılı merak eidlen 4N1K yerli sinema filmi ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

4N1K FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yaprak çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kişilik arkadaş grubundaki tek kızdır ve erkek gibi büyümüştür. Ancak Barış ile tanışmasının ardından bambaşka bir dünya ile tanışır.

Deniz Coşkun'un senaryoya uyarlayıp yönettiği filmin başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran ve Cemrehan Karakaş yer alıyor. Film, genç yazar Büşra Yılmaz'ın satış rekorları kıran gençlik kitabı 4N1K 'nın beyazperde uyarlamasıdır. Filmin yapımcılığını ise Fabrika Yapım firması üstleniyor.

4N1K FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Gözde Mutluer _ Yaprak Ayvaz
  • Hasan Denizyaran _ Ali Tekelioğlu
  • Burak Yörük _ Barış Ozansoy (Sırık)
  • Sina Özer _ Gökhan Karademir
  • Buse Narcı _ Merve
  • Cemrehan Karakaş _ Oğuz Ünal
  • Berke Bük _ Tuna
  • Turan Cihan Şimşek _ Sinan Yorulmaz
  • Tolga Deniz _ Hakan Çamkıran
  • Deniz Özerman _ Melike
  • Ümit Erdim _ Tekin
  • Bülent Alkış _ Okul Müdürü Rüştü
  • Zeynep Oymak
  • Munise Özlem Öztürk

FİLM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

12 Mayıs 2017 tarihinde vizyona giren 4N1K'nın çekimleri 2017 yılında İstanbul'da tamamlandı.

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