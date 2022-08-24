4N1K FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 4N1K filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Büşra Yılmaz'ın 4N1K isimli kitabından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun'un oturduğu romantik komedi filmi, televizyon ekranlarında yayımlanmasının ardından sinemaseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Konusu, oyuncuları ve yapım yılı merak eidlen 4N1K yerli sinema filmi ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

4N1K FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yaprak çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kişilik arkadaş grubundaki tek kızdır ve erkek gibi büyümüştür. Ancak Barış ile tanışmasının ardından bambaşka bir dünya ile tanışır.

Deniz Coşkun'un senaryoya uyarlayıp yönettiği filmin başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran ve Cemrehan Karakaş yer alıyor. Film, genç yazar Büşra Yılmaz'ın satış rekorları kıran gençlik kitabı 4N1K 'nın beyazperde uyarlamasıdır. Filmin yapımcılığını ise Fabrika Yapım firması üstleniyor.

4N1K FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gözde Mutluer _ Yaprak Ayvaz

Hasan Denizyaran _ Ali Tekelioğlu

Burak Yörük _ Barış Ozansoy (Sırık)

Sina Özer _ Gökhan Karademir

Buse Narcı _ Merve

Cemrehan Karakaş _ Oğuz Ünal

Berke Bük _ Tuna

Turan Cihan Şimşek _ Sinan Yorulmaz

Tolga Deniz _ Hakan Çamkıran

Deniz Özerman _ Melike

Ümit Erdim _ Tekin

Bülent Alkış _ Okul Müdürü Rüştü

Zeynep Oymak

Munise Özlem Öztürk

FİLM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

12 Mayıs 2017 tarihinde vizyona giren 4N1K'nın çekimleri 2017 yılında İstanbul'da tamamlandı.