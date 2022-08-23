Haberler Magazin 23 Ağustos MasterChef eleme adayı kimler? 23 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

23 Ağustos MasterChef eleme adayı kimler? 23 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 23 Ağustos'ta yayınlanan bölümde kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan oyunun ardından haftanın ilk eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığın sahibi belli oldu. İşte MasterChef yeni bölümle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 01:00
23 Ağustos MasterChef eleme adayı kimler? 23 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık için takımlar arasında zorlu bir oyun oynandı.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde en başarılı yemeği çıkaran isim yedek kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yedek kadroda yer almaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TE İLK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te ilk takım oyununda yarıimacılar İç Anadolu Bölgesi yemekleri yaptılar.

Bamya çorbası: Mavi takım

Batırık:Mavi takım

Elma dolması: Mavi takım

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER?
MasterChef'te ilk eleme adayları Fatmanur ve Kaan oldu.

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