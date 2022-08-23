23 Ağustos MasterChef eleme adayı kimler? 23 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık için takımlar arasında zorlu bir oyun oynandı.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde en başarılı yemeği çıkaran isim yedek kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yedek kadroda yer almaya hak kazandı.
MASTERCHEF'TE İLK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te ilk takım oyununda yarıimacılar İç Anadolu Bölgesi yemekleri yaptılar.
Bamya çorbası: Mavi takım
Batırık:Mavi takım
Elma dolması: Mavi takım
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER?
MasterChef'te ilk eleme adayları Fatmanur ve Kaan oldu.