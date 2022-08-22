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SICAK TAKİP (SKIN TRADE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Sıcak Takip oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Ekachai Uekrongtham'ın yönetmenliğini üstlendiği Sıcak Takip filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak 2014 yapımı Sıcak Takip filmi gündemde yerini aldı. Dolph Lundgren, Ron Perlman, Tony Jaa, Cary-Hiroyuki Tagawa ve Celina Jade gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sıcak Takip filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:30
SICAK TAKİP (SKIN TRADE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Sıcak Takip oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

ABD yapımı aksiyon, suç ve dram filmi Sıcak Takip, sinemaseverlerden tam not almasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında da gösterime giren Sıcak Takip filmi hakkında sorulan Sıcak Takip (Skin Trade) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sıcak Takip filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SICAK TAKİP (SKIN TRADE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uluslararası çıkarlar yüzünden ailesi bir Sırp gangster tarafından öldürülünce, New York Polis Departmanından detektif Nick; güneydoğu Asya'ya gider ve Tayland'lı dedektifle ortaklaşa çalışarak intikam almak ve insan ticareti yapan çeteyi çökertmek için çalışır.

SICAK TAKİP OYUNCULARI KİM?

  • Dolph Lundgren
  • Ron Perlman
  • Tony Jaa
  • Cary-Hiroyuki Tagawa
  • Celina Jade

SICAK TAKİP FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2014 yapımı aksiyon, suç ve dram filmi Sıcak Takip ABD'nin Tayland eyaletinde çekilmiştir.

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