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ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Çapraz Ateş (Haywire) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Steven Soderbergh'in yönetmenliğini üstlendiği Çapraz Ateş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Sinemaseverlere muhteşem bir sinema şöleni sunmaya hazırlanan 2012 yapımı Çapraz Ateş filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:00
ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Çapraz Ateş (Haywire) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

İşinin ehli olan özel dedektif Mallory Kane'nin derin devlet sırlarıyla yüzleşmesini anlatan Çapraz Ateş filminin televizyonda gösterime girmesiyle sinemaseverler arama motorlarında Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Çapraz Ateş filminin tüm detayları...

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mallory Kane işinde başarılı bir dedektifdir. Mallory, hükümetin onaylamadığı ve derin devletin tepesindekilerin bilmemeyi tercih ettikleri bir göreve gönderilir. Barcelona'da operasyon başarısız olunca Mallory, Dublin'de başka bir göreve atanır ve onun için asıl macera bundan sonra başlar.

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Gina Carano
  • Michael Angarano
  • Channing Tatum
  • Ewan McGregor
  • Michael Douglas
  • Anthony Wong
  • Eddie J. Fernandez
  • Maximino Arciniega
  • Edward A. Duran
  • Julian Alcaraz
  • Tim Connolly
  • Aaron Cohen
  • Michael Fassbender
  • Antonio Banderas
  • Mathieu Kassovitz
  • Bill Paxton

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

13 Nisan 2012'de Türkiye'de vizyona giren ABD yapımı Çapraz Ateş filminin bir bölümünün Dublin'de çekildiği biliniyor.

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