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YENİLMEZ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yenilmez 4 filmi (Boyka: Undisputed IV) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Todor Chapkanov'un yönetmen koltuğuna oturduğu Yenilmez 4 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2017 yapımı aksiyon filmi, televizyon ekranındaki izleyicilere unutulmaz bir fim şöleni yaşatmaya hazırlanırken; Yenilmez 4 filmi (Boyka: Undisputed IV) filmine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:33
YENİLMEZ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yenilmez 4 filmi (Boyka: Undisputed IV) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Todor Chapkanov'un üstlendiği Yenilmez 4 filmi (Boyka: Undisputed IV) filminin konusu gündemde yerini aldı, televizyon ekranlarında filmseverlerin nefesini kesecek Yenilmez 4 filminin detayları araştırılmaya başladı. İşte Yenilmez 4 filmi (Boyka: Undisputed IV) filmine dair merak edilenler...

YENİLMEZ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yuri Boyka (Scott Adkins), büyük turnuvalara çıkabilmek için son şansını kullandığı maçta rakibi Viktor Gregov'u (Emilien de Basco) yenmekle kalmaz, aynı zamanda rakibinin hastaneye kaldırılıp burada ölmesine neden olur.

Bu talihsiz olay, yaptığı her şeyi sorgulamasına neden olur. Öldürdüğü adamın dul kalan eşi Alma ve çocukları zor duruma düşmüştür, üstelik acımasız bir mafya babasının da Alma'da gözü vardır.

Yuri Boyka hem kadını özgürlüğüne kavuşturmak, hem de kendini kurtarabilmek için birbirinden zorlu mücadelelere atılmak zorunda kalacaktır.

YENİLMEZ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Scott Adkins
  • Teodora Duhovnikova
  • Alon Aboutboul
  • Julian Vergov
  • Brahim Achabbakhe
  • Paul Chahidi
  • Petio Petkov
  • Valentin Ganev
  • Vlado Mihailov

YENİLMEZ 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2016'da vizyona giren Yenilmez 4, Bulgaristan'da çekilmiştir.

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