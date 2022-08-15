Haberler Magazin KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filminin oyuncuları kimler?

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filminin oyuncuları kimler?

Teddy Chan'in yönetmenliğini üstlendiği Kung Fu Savaşları filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarında sinemaseverlere film keyfi yaşatmaya hazırlanan Kung Fu Savaşları filmine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00
KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filminin oyuncuları kimler?

Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filmi gündemde yerini aldı, evde sinema şöleni yaşamak isteyenler filme dair detayları araştırmaya koyuldu. Kung Fu Savaşları filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak edilirken; filme dair merak edilen detaylar haberimizde...

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Donnie Yen
  • Charlie Yeung
  • Yu Xing
  • Siu-wong Fan
  • Alex Fong
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız oyuncudan Galatasaray kararı! Nelsson'un yerine gelecek mi?
İSKİ açık bıraktı vatandaşın başına gelmeyen kalmadı! Su baskını ve yol çökmesine neden oldu
Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Kara leke..."
Cimbom’dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
YENİLMEZ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Totti hayatının şokunu yaşadı! 20 yıllık eşi....
AİLE DESTEK PROGRAMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Itoudis'in ekibi belli oldu Itoudis'in ekibi belli oldu 16:41
Samatta transferi için gitti! İşte yeni takımı Samatta transferi için gitti! İşte yeni takımı 16:34
Nazlı Eda Kafkas G.Saray'da Nazlı Eda Kafkas G.Saray'da 15:39
Juventus - Sassuolo maçı saat kaçta? Juventus - Sassuolo maçı saat kaçta? 15:42
Kasımpaşa - F.Bahçe maçı saat kaçta? Kasımpaşa - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:06
Messi Barcelona'ya mı dönüyor? Olay iddia! Messi Barcelona'ya mı dönüyor? Olay iddia! 16:14
Daha Eski
Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 13:43
Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE 14:02
Filenin Efeleri'nden bronz madalya kazandı Filenin Efeleri'nden bronz madalya kazandı 14:22
Fırtına 4 eksikle Kopenhag deplasmanında Fırtına 4 eksikle Kopenhag deplasmanında 14:28
Fırtına yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu Fırtına yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu 14:29
Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Kara leke..." Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Kara leke..." 15:07