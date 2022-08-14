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Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin konusu ne? The Meg filmi oyuncuları kimler? The Meg film özeti

Sinemaseverlerin beyaz perdede severek izlediği The Meg filmi, televizyonda ekranlara gelecek. TRT1 yayın akışını takip edenler The Meg filmini merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin konusu ne? The Meg filmi oyuncuları kimler?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:36
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin konusu ne? The Meg filmi oyuncuları kimler? The Meg film özeti

Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) Filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon,Korku,Bilimkurgu türündeki film merakla bekleniyor. İşte The Meg hakkında merak edilenler...

THE MEG FİLMİNİN KONUSU NE?

Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibinin terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

THE MEG FİLMİ OYUNCULARI!

  • Jason Statham
  • Bingbing Li
  • Ruby Rose
  • Rainn Wilson
  • Cliff Curtis
  • Jessica McNamee
  • Shuya Sophia Cai
  • Winston Chao
  • Page Kennedy
  • Masi Oka
  • Ólafur Darri Ólafsson
  • Mai Hongmei
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