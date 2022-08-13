MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 12. YARIŞMACI KİM OLACAK? | MasterChef 2022'de son önlüğün sahibi belli oluyor!

MasterChef 2022'nin 13 Ağustos Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, ana kadroya girecek son yarışmacı belli olacak. Şeflerin beğenisini kazanarak ana kadroya girmeye hak kazanan ve son önlüğün sahibi olan yarışmacının kim olacağı araştırılmaya devam ederken; MasterChef 2022 39. bölümde belli olacak ana kadroya dair merak edilenler haberimizde...

MASTERCHEF 2022'DE ANA KADROYA GİREN 12. YARIŞMACI KİM OLACAK?

MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 11. yarışmacının belli olmasının ardından, son önlüğün sahibi olacak yarışmacı merak edilmeye başladı. MasterChef'te ana kadroya giren 12. yarışmacının belli olmasının ardından, detaylar haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER, MASTERCHEF 2022 ANA KADROSUNDA YER ALAN İLK 11 İSİM BELLİ OLDU!

MasterChef 2022'nin ana kadrosuna giren isimler:

👨‍🍳👨‍🍳Metin

👨‍🍳👨‍🍳Gamze

👨‍🍳👨‍🍳Onur

👨‍🍳👨‍🍳Çağatay

👨‍🍳👨‍🍳Şeyma

👨‍🍳👨‍🍳Melih

👨‍🍳👨‍🍳Büşra

👨‍🍳👨‍🍳Fatmanur

👨‍🍳👨‍🍳Tayfun

👨‍🍳👨‍🍳Yağız

👨‍🍳👨‍🍳Burak