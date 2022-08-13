Haberler Magazin GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Göktaşı Kıyameti (Asteroid-a-Geddon) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Göktaşı Kıyameti (Asteroid-a-Geddon) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanan Göktaşı Kıyameti (Asteroid-a-Geddon) filminin konusu, oyunculaır ve filmin yapım yılı araştırılmaya başladı. Filmseverlerin gündeminde yer alan ve yönetmen koltuğuna Geoff Meed'in oturduğu Göktaşı Kıyameti filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 07:53 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 08:00
GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Göktaşı Kıyameti (Asteroid-a-Geddon) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

2020 yapımı Göktaşı Kıyameti filminin konusu, oyuncuları ve filme dair tüm detaylar, sinemaseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aksiyon ve bilim kurgu türündeki Göktaşı Kıyameti filmi nefes kesen sahneleriyle filmseverlere evde sinema şöleni yaşatmaya hazırlanırken; film hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU

Küresel bir bilim zirvesi büyük bir asteroidin doğrudan Dünya'ya doğru ilerlemesini durdurma planını tartışır. Tüm ülkeler felaket için birbirini suçlarlar. Bir teknoloji milyarderinin kızı çok geç olmadan asteroidi yok edebilmek için kendi uzman ekibini toplar ve bir plan yapmaya başlarlar...

GÖKTAŞI KIYAMETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Göktaşı Kıyameti filminin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Eric Roberts
  • Veronika Issa
  • Jennifer Lee Wiggins
  • Craig Gellis
  • Terry Woodberry
  • D'Artagnan Woods
  • Isaac J. Cruz
  • Gigi Gustin
  • Juliana Destefano
  • Zachary Chicos
  • Regina McKee Redwing
  • Rick Williamson
  • Shawn C. Phillips
  • Poniac Quont
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