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ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümsüzlük Oyunu filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Tarsem Singh'in yönetmen koltuğuna oturduğu Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2015 yapımı Ölümsüzlük Oyunu filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:35
ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümsüzlük Oyunu filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Ölümsüzlük Oyunu filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2015 yapımı aksiyon filmi Ölümsüzlük Oyunu detayları haberimizde...

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çok zengin bir işadamı olan Damian, ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark eder ve kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ryan Reynolds
  • Ben Kingsley
  • Matthew Goode
  • Michelle Docker
  • Natalie Martinez
  • Victor Garber
  • Derek Luke
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