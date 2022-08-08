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DİRİLİŞ (THE REVENANT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Diriliş filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Alejandro González Iñárritu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Diriliş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2016 yapımı Diriliş filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:43
DİRİLİŞ (THE REVENANT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Diriliş filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Diriliş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Diriliş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı aksiyon filmi Ölümsüzlük Oyunu detayları haberimizde...

DİRİLİŞ (THE REVENANT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass, hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır.

DİRİLİŞ (THE REVENANT) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Leonardo DiCaprio
  • Tom Hardy
  • Will Poulter
  • Domhnall Gleeson
  • Forrest Goodluck
  • Paul Anderson
  • Lukas Haas
  • Daniel Rampanen
  • Kristoffer Joner
  • Duane Howard
  • Melaw Nakehk'o
  • Grace Dove
  • Brendan Fletcher
  • Christopher Rosamond
  • Arthur Redcloud
  • Joshua Burge
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