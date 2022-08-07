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MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİM GİRDİ? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de heyecan son sürat devam ediyor. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışmada yapılan elemeler sonucunda her gün bir aday ana kadroya seçiliyor. Peki MasterChef Türkiye'de ana kadroya yedeklerden giren isim kim oldu? 7 Ağustos Pazar MasterChef'te neler yaşandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:30
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİM GİRDİ? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim belli oldu

Ekranların heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşturulmaya devam ediyor. Yapılan yarışmalar sonucunda aday isimlerden bir kişi ana kadroya seçilme hakkı kazanıyor.

7 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde yarışmacılar, Yedeklere katılmak için yarıştılar


MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER KALDI?
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde jüri şefler tarafından en başarılı ürünleri hazırladıkları değerlendirilerek yedek kadroya katılan isimler; Doğukan, Atike ve Başar oldu.

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