MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİM GİRDİ? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim belli oldu

Ekranların heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşturulmaya devam ediyor. Yapılan yarışmalar sonucunda aday isimlerden bir kişi ana kadroya seçilme hakkı kazanıyor.

7 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde yarışmacılar, Yedeklere katılmak için yarıştılar



MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER KALDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde jüri şefler tarafından en başarılı ürünleri hazırladıkları değerlendirilerek yedek kadroya katılan isimler; Doğukan, Atike ve Başar oldu.