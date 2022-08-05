MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİM GİRDİ? 5 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim belli oldu

Ekranların heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşturulmaya devam ediyor. Yapılan yarışmalar sonucunda aday isimlerden bir kişi ana kadroya seçilme hakkı kazanıyor.

5 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümde yarışmacılar, ana kadroya giren 5. isim olmak için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ANA KADROYA GİREN 5. İSİM KİM OLDU?

2 etaptan oluşan yarışmada en başarılı tabakları hazırlayan Şeyma, MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren 5. isim olmayı başardı.



MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 5 isim netleşti. Rakiplerini geride bırakan Metin, Gamze, Onur, Çağatay ve Şeyma şimdiye kadar ana kadroya seçilen isimler oldu.