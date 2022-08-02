MasterChef Türkiye 2 Ağustos Salı günü neler yaşandı? Ana Kadroya kim dahil edildi? MasterChef'te büyük heyecan devam etti!

Masterchef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 2 Ağustos Salı günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle ana kadroya girme mücadelesi verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen Masterchef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam etti.

ANA KADROYA YÜKSELEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ana kadroya giren ikinci isim Gamze oldu.

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ilk iki tur geride kaldı. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için büyük mücadele verdi. Şeflerin başarılı bulduğu yarışmacılar finalist olarak ana kadroya yükseliyor.

MASTECHEF ANA KADRO KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR?

MasterChef Türkiye 2022'de ana kadro çalışmaları başladı. İki turda seçilen yarışmacılar arasından finalistler belirleniyor. Masterchef'te ana kadro toplamda 16 kişi oluyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni bölümü 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.