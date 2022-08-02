Haberler Magazin MASTERCHEF İZLE | TV8 CANLI YAYIN: MasterChef yeni bölüm tek parça HD izle - MASTERCHEF 2022 SON BÖLÜM 👩‍🍳👨‍🍳

MASTERCHEF İZLE | TV8 CANLI YAYIN: MasterChef yeni bölüm tek parça HD izle - MASTERCHEF 2022 SON BÖLÜM 👩‍🍳👨‍🍳

TV8 ekranlarının yarışma programlarından MasterChef 2022'nin yeni bölümünü izlemek isteyenler, 'MasterChef izle, MasterChef 2022 yeni bölüm canlı izle, MasterChef tek parça yeni bölüm izle, TV8 HD izle' sorgulamalarını yapmayı sürdürüyor ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna'nın oturduğu yarışma programında her geçen gün heyecan doruğa çıkmaya devam ediyor. TV8 MasterChef 2022 yeni bölüm izlemek isteyenler için canlı yayın linki haber detayında...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 10:04
MASTERCHEF İZLE | TV8 CANLI YAYIN: MasterChef yeni bölüm tek parça HD izle - MASTERCHEF 2022 SON BÖLÜM 👩‍🍳👨‍🍳

MasterChef 2022 yeni bölümünü internet üzerinden canlı izlemek isteyenler, TV8 canlı yayın linkini araştırmaya başladı. Birbirinden renkli anların yaşandığı MasterChef 2022 yeni bölümünde neler olduğunu merak eden izleyiciler için TV canlı yayın HD izleme linki ve detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 İZLE

Masterchef Türkiye'nin tüm fragman ve bölümleri 👉 (linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye )

TV8 CANLI İZLE - MASTERCHEF 2022 👉 (linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/canli-yayin )

MASTERCHEF 2022 JÜRİLERİ KİMLER?

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1 Ocak 1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundadır ve 90 kilo ağırlığındadır. Henüz 12 yaşında mutfak ile tanışmıştır. İnsan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. Ünlü gurme dergisinde Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlanmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Kadiköy'de çocukluğu ve gençliği geçmiştir. Üniversite'de Turizm ve Otelcilik okumuştur. Annesinin restoranında aşçılığını geliştirmiştir. ABD ve İngiltere'de de kısa süreli olarak bulunan Somer Şef, Avustralya'daki restoranlar grubunda 17 restoranın yöneticiliğini yapmıştır.

DANILO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982 yılında İtalya Toskana'da dünyaya gelmiştir. Ailesinde birçok şef bulunan Danilo Zanna çocukluktan beri zamanının büyük çoğunluğunu mutfakta geçirmektedi. Gastronomi okumuştur. Aileden gelen aşçılık bilgisini aldığı eğitim ve çok ünlü İtalyan şeflerle çalışarak pekiştiren Zanna, zamanla İtalyan mutfağında oldukça uzmanlaşan bir şef haline gelmiştir.

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