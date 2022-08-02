Haberler Magazin 📺 Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 6. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 6. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT1 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Balkan Ninnisi, 6. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicilerin merakla beklediği son bölüm için arama motorlarında araştırma yapan diziseverler, "Balkan Ninnisi 6. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Balkan Ninnisi dizisinin 6 ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 01:39
📺 Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 6. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 2 Ağustos Salı günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 6. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM KONUSU

Süleyman, çarşı ağası olamasa da doğruyu söyleyerek çarşıda itibarını geri kazanır. Bu duruma en çok babası Zübeyir Ağa sevinirken en çok üzülen de Arif olur. Jovanka ile oynayacak oyuncunun bulunması konaktaki her iki aileyi de rahatlatır. Jovanka'nın parayı almasını her iki aile büyük bir heyecanla beklemeye başlar… Neriman, kızlarıyla birlikte börekler açıp türküler söyleyerek bu güzel haberi kutlama hazırlıkları yapar… Bu arada Zafer'le gizli gizli görüşen Ayşen, onun geri dönüşüne çok sevinir. Arif'le Gülsüm arasında ise son zamanlarda sert rüzgarlar esmeye başlamıştır. Gülsüm'ü mutlu edebilmek ve onun yüzünü güldürebilmek için türlü yöntemlere başvuran Arif başarılı olabilecek midir? Tahir ailesi, Makedon ailenin konaktan gitmesini beklerken, tapunun gerçek çıkması ve yapımcının film projesinden vazgeçmesi, her şeyi alt üst eder. Köfteci Süleyman, Neriman ve aile üyeleri bu duruma nasıl tepki verecektir? Konakta yaşanan karmaşadan haberi olmayan ve beklenmedik bir hamle yaparak Jovanka'ya radyodan ilan-ı aşk eden Ertan, sevdiğinden ne yanıt alacaktır?

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE

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