Haberler Magazin TAŞIYICI 2 FİLMİNİN KONUSU NE? Taşıyıcı 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

TAŞIYICI 2 FİLMİNİN KONUSU NE? Taşıyıcı 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Louis Leterrier üstlendiği 2005 yapımı Taşıyıcı 2 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Taşıyıcı 2 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:42
TAŞIYICI 2 FİLMİNİN KONUSU NE? Taşıyıcı 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Taşıyıcı 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Taşıyıcı 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2005 yapımı macera filmi Taşıyıcı 2 detayları haberimizde...

TAŞIYICI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Frank Martin, yaptığı işin en iyisidir. Tehlikeli veya yasadışı maddeleri hiçbir soru sormadan bir noktadan diğerine taşır. Ama en son sevkiyatında, uluslararası esir tüccarlarının kaçırdığı güzel bir kadın, onun taşıma planlarında ölümcül problemler çıkmasına neden olur. Artık Frank, değerli kargosunu ve kendi hayatını kurtarmak için durmak bilmeyen, hareket dolu bir savaşa girmelidir

DİĞER SİNEMA FİLMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

TAŞIYICI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER

  • Jason Statham
  • Kate Nauta
  • Amber Valletta
  • Matthew Modine
  • Alessandro Gassman
  • AnnaLynne McCord
  • Jason Flemyng
  • François Berléand
  • Keith David
  • Hunter Clary
  • Shannon Briggs
  • Gregg Weiner
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Kanarya'nın yeni kalecisi! Anlaşma tamam...
Bingöl Solhan'daki yüzen adalar için korkutan uyarı: Kurallara uyulmazsa kaybederiz
PSG'nin Gueye planı belli oldu! Luis Campos...
Taylan'dan flaş itiraf! "Üzüntü verici"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef Türkiye 31 Temmuz Pazar günü neler yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam etti!
96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ EKRANI
DOLAR NE KADAR OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taylan'dan flaş itiraf! "Üzüntü verici" Taylan'dan flaş itiraf! "Üzüntü verici" 12:29
Cabral için istenen rakam belli oldu! Cabral için istenen rakam belli oldu! 12:16
PSG'nin Gueye planı belli oldu! Luis Campos... PSG'nin Gueye planı belli oldu! Luis Campos... 12:16
Beşiktaş Emirhan'in yerine onu istiyor! Beşiktaş Emirhan'in yerine onu istiyor! 12:06
F.Bahçe'ye dev gelir! 4 yıldız için... F.Bahçe'ye dev gelir! 4 yıldız için... 12:04
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 12:03
Daha Eski
Aston Martin Fernando Alonso ile anlaşma sağladı Aston Martin Fernando Alonso ile anlaşma sağladı 11:30
F.Bahçe'den forvet bombası! İşte Jesus'un son gözdesi F.Bahçe'den forvet bombası! İşte Jesus'un son gözdesi 11:20
Seferovic performansıyla pişman etti! Seferovic performansıyla pişman etti! 10:47
O yönetici itiraf etti! "F.Bahçe cehenneminden kurtardırlar" O yönetici itiraf etti! "F.Bahçe cehenneminden kurtardırlar" 10:41
Devler Ligi'nde 3. eleme turu maçları başlıyor! Devler Ligi'nde 3. eleme turu maçları başlıyor! 10:24
Türkiye - Almanya maçı saat kaçta? Türkiye - Almanya maçı saat kaçta? 10:19