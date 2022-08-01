Haberler Magazin MasterChef Türkiye 1 Ağustos Pazartesi günü neler yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 1 Ağustos Pazartesi günü neler yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı 3'lü düelloların ardından ana kadro belirleniyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 1 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle ana kadroya girebilmek için mücadele verdi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 01:00
MasterChef Türkiye 1 Ağustos Pazartesi günü neler yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

Masterchef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 1 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle ana kadroya girme mücadelesi verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen Masterchef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam etti.

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ilk iki tur geride kaldı. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için büyük mücadele verdi. Şeflerin başarılı bulduğu yarışmacılar finalist olarak ana kadroya yükseliyor.

MASTECHEF ANA KADRO KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR?

MasterChef Türkiye 2022'de ana kadro çalışmaları başladı. İki turda seçilen yarışmacılar arasından finalistler belirleniyor. Masterchef'te ana kadro toplamda 16 kişi oluyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni bölümü 2 Ağustos Salı günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye istemişti! Ali Koç’un gözdesini Galatasaray alıyor…
Genç gezginlere müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığı 18-30'a çıkarıldı
Beşiktaş sol beki 1 yıllığına kiraladı
F.Bahçe Alioski'yi açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çelik Yumruklar filminin konusu ne?
MARSLI FİLMİNİN KONUSU NE?
Başkan Erdoğan'dan konut müjdesi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
YHT BİLET FİYATLARI 2022
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 01:09
Rezerv Lig'de ilk iki hafta programı açıklandı! Rezerv Lig'de ilk iki hafta programı açıklandı! 00:24
Milli takım Almanya'yı mağlup etti Milli takım Almanya'yı mağlup etti 23:41
Beşiktaş sol beki 1 yıllığına kiraladı Beşiktaş sol beki 1 yıllığına kiraladı 18:59
Pelkas İngiltere yolcusu Pelkas İngiltere yolcusu 18:32
Galatasaray Uruguaylı yıldızla anlaştı Galatasaray Uruguaylı yıldızla anlaştı 18:28
Daha Eski
Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti 18:14
F.Bahçe Alioski'yi açıkladı! F.Bahçe Alioski'yi açıkladı! 17:51
Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..." Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..." 17:22
F.Bahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü 17:05
İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..." İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..." 16:48
Cimbom'un Torreira teklifi belli oldu! Cimbom'un Torreira teklifi belli oldu! 16:36