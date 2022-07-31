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MasterChef Türkiye 31 Temmuz Pazar günü neler yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı 3'lü düellolarla tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 31 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:30
MasterChef Türkiye 31 Temmuz Pazar günü neler yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 31 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye'yi ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam etti.

MasterChef Türkiye 31 Temmuz Pazar günü ekranlara geldi. Yarışmacılar belirlenen zaman içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterCheff Türkiye yeni bölümü 1 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.

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