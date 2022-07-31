Haberler Magazin LION FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Lion filminin oyuncuları kimdir, film nerede ve ne zaman çekildi?

LION FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Lion filminin oyuncuları kimdir, film nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Garth Davis’in oturduğu ve Saroo Brierley’in kendi hayat hikayesini yazdığı “A Long Way Home” isimli kitabından uyarlanan 'Lion' filminin konusu, oyuncuları ve filme dair diğer detaylar sinemaseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte 2016 yapımı Lion filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:00
LION FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Lion filminin oyuncuları kimdir, film nerede ve ne zaman çekildi?

2016 yılında beyazperdede sinemaseverler ile buluşan Lion filmi, bu akşam televizyon ekranlarında filmseverlere keyifli bir sinema gecesi yaşatacak. Lion filminin konusu, oyuncuları, filmin nerede ve ne zaman çekildiği birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ederken; Lion filmine dair detaylar haberimizde...

LION FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Saroo Brierley'in kendi hayat hikayesini yazdığı "A Long Way Home" isimli kitabından uyarlanan filmde, 5 yaşında Hintli bir çocuk olan Saroo ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük Saroo uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur.

Kendini Calcutta'da bulan Saroo büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar.

LION FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

  • Dev Patelli>
  • Nicole Kidman
  • Rooney Mara

LION FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri Ocak 2015'te Hindistan'ın Kalküta kentinde başladı.Nisan ortasında, çekimler Avustralya'ya, Melbourne'e ve ardından Hobart dahil Tazmanya'daki çeşitli yerlere taşındı. Kidman'ın sahneleri Avustralya'da çekildi.


DİĞER
Nurgül Yeşilçay siyah mayosunu çekti düzgün fiziği ile şov yaptı "Azcık zayıfladım takdir edin çabuk"
Esrarengiz sesler köylüleri korkuttu! Siirt Meydandere sakinleri yardım istiyor
Formayı giydi imzayı attı! İşte yeni adresi
Cimbom'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Büyükbaba ile Savaş filminin konusu ne?
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 KPSS soru kitapçıkları erişime açıldı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da flaş ayrılık! Buruk üstünü çizdi Cimbom'da flaş ayrılık! Buruk üstünü çizdi 16:10
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 16:03
Dursun Özbek'e tarihi yetki! Dursun Özbek'e tarihi yetki! 15:36
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! Transfer gerçekleşirse... F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! Transfer gerçekleşirse... 15:33
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 15:09
F.Bahçe'den resmi açıklama geldi! 1 yıllık sözleşme F.Bahçe'den resmi açıklama geldi! 1 yıllık sözleşme 15:08
Daha Eski
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! 15:05
Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? 14:54
Cimbom'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! Cimbom'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! 14:31
Formayı giydi imzayı attı! İşte yeni adresi Formayı giydi imzayı attı! İşte yeni adresi 14:07
Avcı’ya doğum günü sürprizi! Avcı’ya doğum günü sürprizi! 13:42
Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu! Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu! 13:37