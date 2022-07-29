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BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Tim Hill'in üstlendiği 2020 yapımı Büyükbaba ile Savaş filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, komedi sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Büyükbaba ile Savaş filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 10:00
BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Büyükbaba ile Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Büyükbaba ile Savaş detayları haberimizde...

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Robert De Niro
  • Oakes Fegley
  • Christopher Walken
  • Uma Thurman
  • Rob Riggle
  • Jane Seymour
  • Laura Marano
  • Cheech Marin
  • Poppy Gagnon
  • Colin Ford
  • Isaac Kragten
  • Faizon Love
  • T.J. McGibbon
  • Juliocesar Chavez
  • Joe Gelchion
  • Drew Scheid
  • Veronica Alicino
  • Heather Johansen
  • Kendrick Cross
  • Rutanya Alda
  • James Martin Kelly
  • Jeremy Childs
  • Clayton English
  • Eddie Fiola
  • Suehyla El-Attar
  • Ted Huckabee
  • Lydia Styslinger
  • Saundra Dunson-Franks
  • Larry Rippenkroeger
  • Joanie Stewart
  • Debi Kimsey
  • Leon Lamar
  • Owen D. Stone
  • Joshua Childs
  • Isaac Tillman
  • Cameron Worthen
  • Max Jenkins
  • Eugene Levy
  • Marisa Tomei
  • Emma Jonnz
  • Daniel Martínez

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