KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kingsman: The Secret Service filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

The Secret Service adlı çizgi romanından uyarlanan Kingsman: Gizli Servis filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Kingsman: Gizli Servis filmine dair detaylar araştırılmaya başladı. İşte Kingsman: Gizli Servis filminin çekim tarihi ve filme dair merak edilen detaylar...
KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gary "Eggsy" Price, çok küçük yaşta babasını bir askeri görevde yitirir. Bu gizli görev neticesinde ailesine bir madalya takdim edilir ve aileye bir kereye mahsus olmak üzere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir.
Aradan 17 yıl geçer, işsiz Eggsy annesinin evinde yaşamaktadır. Bir gün trafikte kargaşaya neden olur ve tutuklanınca karakoldan kurtulmak için madalyayı kullanır. Onu bu olaydan kurtaran ajan Harry Hart ise hayatını Eggsy'nin babasına borçludur.
Şimdi Harry, bu sıradan gibi görünen gence, gizli bir bağımsız istihbarat servisi ajanı olmanın yollarını öğretecektir. Eggsy'yi bu yeni hayatında ciddi bir sınav beklemektedir…
KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN OYUNCULARI
- Taron Egerton - Gary "Eggsy" Unwin
- Colin Firth - Harry Hart / Galahad
- Samuel L. Jackson - Richmond Valentine
- Mark Strong - Merlin
- Michael Caine - Chester King / Arthur
- Sophie Cookson - Roxanne "Roxy" Morton
- Sofia Boutella - Gazelle
- Samantha Womack - Michelle Unwin
- Geoff Bell - Dean
- Edward Holcroft - Charlie Hesketh
- Mark Hamill - James Arnold
- Jack Davenport - Lancelot
- Jack Cutmore-Scott - Rufus Saville
- Lily Travers - Lady Sophie
- Richard Brake - Sorgulayıcı
KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
29 Ocak 2015'te vizyona giren Kingsman: Gizli Servis filmi Amerikan yapımıdır.