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UYUYANA KADAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Uyuyana Kadar filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Rowan Joffé üstlendiği 2014 yapımı Uyuyana Kadar filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan Uyuyana Kadar filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:30
UYUYANA KADAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Uyuyana Kadar filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Uyuyana Kadar filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Uyuyana Kadar filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon filmi Uyuyana Kadar detayları haberimizde...

UYUYANA KADAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Christine'in hafizasi her gece uyudugunda silinmektedir. Bir taraftan geçmisini çözümlemeye çalisan Christine, öte yandan kendisini öldürmeye çalisan kisiyi bulmaya çabalar.

UYUYANA KADAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Nicole Kidman
  • Colin Firth
  • Mark Strong
  • Gabriel Strong
  • Adam Levy
  • Anne-Marie Duff
  • Dean-Charles Chapman
  • Flynn MacArthur
  • Ben Crompton
  • Rosie MacPherson
  • Jing Lusi
  • Bern Collaço
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