Haberler Magazin MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | 25 Temmuz Pazartesi MasterChef 2022 20. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | 25 Temmuz Pazartesi MasterChef 2022 20. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MasterChef 2022'nin 20. yeni bölümünün ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başladı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna MasterChef yeni sezonunun 20. yeni bölümünde en iyi yarışmacıları seçmeye devam ederken; ekranların çok sevilen yarışması MasterChef 2022'nin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:30
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | 25 Temmuz Pazartesi MasterChef 2022 20. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MasterChef 2022'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı yarışmanın sıkı takipçileri tarafındana araştırılmaya başladı. Yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan ve televizyon ekranlarına damgasını vuran MasterChef 2022'nin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

MASTERCHEF 2022 20. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef 2022'nin 20. yeni bölümü 25 Temmuz Pazartesi günü 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MasterChef Türkiye 2022'de büyük heyecan üçlü eleme turu ile devam edecek.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1 Ocak 1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundadır ve 90 kilo ağırlığındadır. Henüz 12 yaşında mutfak ile tanışmıştır. İnsan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. Ünlü gurme dergisinde Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlanmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Kadiköy'de çocukluğu ve gençliği geçmiştir. Üniversite'de Turizm ve Otelcilik okumuştur. Annesinin restoranında aşçılığını geliştirmiştir. ABD ve İngiltere'de de kısa süreli olarak bulunan Somer Şef, Avustralya'daki restoranlar grubunda 17 restoranın yöneticiliğini yapmıştır.

DANILO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982 yılında İtalya Toskana'da dünyaya gelmiştir. Ailesinde birçok şef bulunan Danilo Zanna çocukluktan beri zamanının büyük çoğunluğunu mutfakta geçirmektedi. Gastronomi okumuştur. Aileden gelen aşçılık bilgisini aldığı eğitim ve çok ünlü İtalyan şeflerle çalışarak pekiştiren Zanna, zamanla İtalyan mutfağında oldukça uzmanlaşan bir şef haline gelmiştir.

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